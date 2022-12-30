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1 час назад

В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.

В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управляемая ракета, которую запустили в ходе тестовых испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.

По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.

В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.

Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.

Армия,Исмаил Демир,
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