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28 минут назад

Министр обороны Финляндии высказался о сроках вступления страны в НАТО

Елена Прошина

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что уже к Вильнюсскому саммиту НАТО, который пройдёт 11-12 июля 2023 года, его страна станет членом альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО
Фото: U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonU.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson

«Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО», – заявил он во время встречи с жителями Хяме.

Он также подчеркнул, что Финляндия отвечает всем критериям членства в НАТО, а также привержена меморандуму о взаимопонимании, который подписала Финляндия, Швеция и Турция во время саммита в Мадриде.

Кайкконен добавил, что оборонные компании Финляндии конкурентоспособны на международном рынке оружия, что крайне важно для членства в НАТО.

«С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок», – заявил министр обороны.

Ранее расширение НАТО также обсудили главы МИД Финляндии и Турции.

Армия,В мире,Антти Кайкконен,НАТО,
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