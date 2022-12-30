В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что уже к Вильнюсскому саммиту НАТО, который пройдёт 11-12 июля 2023 года, его страна станет членом альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson

«Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО», – заявил он во время встречи с жителями Хяме.

Он также подчеркнул, что Финляндия отвечает всем критериям членства в НАТО, а также привержена меморандуму о взаимопонимании, который подписала Финляндия, Швеция и Турция во время саммита в Мадриде.

Кайкконен добавил, что оборонные компании Финляндии конкурентоспособны на международном рынке оружия, что крайне важно для членства в НАТО.

«С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок», – заявил министр обороны.