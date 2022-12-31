В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
4 минуты назад

В Великобритании испугались прохода мимо островов российского фрегата с "Цирконами"

Газета.Ruиещё 1

Российский военные военный корабль с "неудержимыми" ракетами "Циркон" со скоростью 9 Махов, способными нести ядерную боеголовку, должен в начале 2023 года пройти мимо Британских островов. Об этом пишет британская газета Mirror.

В Британии испугались прохода мимо островов российского фрегата с "Цирконами"
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

Газета отмечает, что речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", который должен возглавить оперативное соединение ВМФ России, "чтобы продемонстрировать силу перед Западом".

Британское издание уточняет, что помимо "Циркона" на борту "Горшкова" находится станция визуально-оптических помех Филин 5П-42, способная вызывать "тошноту, галлюцинации и чувство дезориентации".

Сообщается, что фрегат пройдет мимо Великобритании по пути из Североморска в Средиземного море, где запланированы "учения" российского ВМФ.

NI: «Супероружие» Путина представляет серьезную угрозу для НАТО

Ранее российское информагентство ТАССсообщило, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Выход фрегата в море запланирован на январь 2023 года. Боевые задачи фрегат будет решать, имея на борту ракеты "Циркон".

При этом в ТАСС уточнили, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

Армия,ВМФ России,Гиперзвуковое оружие,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители