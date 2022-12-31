В Британии испугались прохода мимо островов российского фрегата с "Цирконами"

Российский военные военный корабль с "неудержимыми" ракетами "Циркон" со скоростью 9 Махов, способными нести ядерную боеголовку, должен в начале 2023 года пройти мимо Британских островов. Об этом пишет британская газета Mirror.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Газета отмечает, что речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", который должен возглавить оперативное соединение ВМФ России, "чтобы продемонстрировать силу перед Западом".

Британское издание уточняет, что помимо "Циркона" на борту "Горшкова" находится станция визуально-оптических помех Филин 5П-42, способная вызывать "тошноту, галлюцинации и чувство дезориентации".

Сообщается, что фрегат пройдет мимо Великобритании по пути из Североморска в Средиземного море, где запланированы "учения" российского ВМФ.

Ранее российское информагентство ТАССсообщило, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Выход фрегата в море запланирован на январь 2023 года. Боевые задачи фрегат будет решать, имея на борту ракеты "Циркон".