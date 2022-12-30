Летчик Ярошенко рассказал о желании отправиться в зону СВО

Российский летчик Константин Ярошенко, освобожденный из заключения в США, рассказал в беседе с News.ru, что желает отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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«Я бы хотел и планирую посетить Краснолиманский район, где в селе Дробышево находится могила моего деда — красноармейца, офицера, который отдал жизнь в борьбе с фашизмом», — заявил он.

По словам летчика, он даже готов отправиться в бой, но жена не поддерживает его идею, потому что Ярошенко был в разлуке с семьей больше 10 лет.

Ранее также освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут заявил, что принял бы в участие в спецоперации при наличии соответствующих возможностей. Он отметил, что обязательно пошел бы добровольцем, будь у него навыки.