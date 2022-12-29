Литва купит у Франции 18 гаубиц CAESAR

Франция поставит Литве 18 французских гаубиц CAESAR, контракт между литовским Министерством обороны и производителем оружия Nexter уже подписан. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
«По случаю визита главы минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж, мы подписали соглашение по укреплению уже достаточно развитых отношений в сфере обороны между Францией и Литвой, в особенности в сфере артиллерии», — написал он в Twitter.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что Франция планирует в начале 2023 года поставить Киеву новую партию оружия.