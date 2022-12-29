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1 час назад

США отказали Украине в поставках новых ракет

Lenta.ru

Президент США Джо Байден отказал главе Украины Владимиру Зеленскому в поставках новых ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, передает Politico.

США отказали Украине в поставках новых ракет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Источник газеты рассказал, что Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, однако Вашингтон не сдвинулся с места в своем решении не отправлять ракеты.

Армия США не достигла своих целей

«Идея о том, что мы дадим Украине вооружение, которое принципиально отличается от того, что уже поставляется, будет иметь перспективу распада НАТО, Европейского Союза и остального мира», — сказал американский лидер.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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