Чем уникален российский многоцелевой вертолёт Ми-171А2

В горах Северного Кавказа завершились испытания многоцелевого вертолёта Ми-171А2, во время которых отрабатывались разнообразные манёвры, в том числе с имитацией нештатных ситуаций с отключением двигателей, сообщает пресс-служба «Ростеха». По данным разработчиков, машина продемонстрировала высокие показатели энерговооружённости, устойчивости и управляемости в разряжённом воздухе. Ми-171А2 считается самой современной моделью в легендарном семействе Ми-8/17. По мнению экспертов, вертолёт хорошо приспособлен для эксплуатации в условиях высокогорья и будет пользоваться спросом за рубежом.

Фото: ТАСС ТАСС

Специалисты Национального центра вертолётостроения (НЦВ) имени М.Л. Миля и Н.И. Камова завершили на Эльбрусе испытания многоцелевого вертолёта Ми-171А2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Полёты выполнялись на различных режимах с целью проверки качества работы бортовых систем, узлов и агрегатов машины.

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«Вертолёт Ми-171А2 осуществил испытательные полёты со взлётной массой до 13 т. Эксперты проверили работу в высокогорье основных систем: двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования. Кроме того, в рамках испытаний оценивались управляемость, манёвренность и скороподъёмность вертолёта на площадках различной высотности», — говорится на сайте «Ростеха».

В ходе экспериментов были отработаны разнообразные манёвры, в том числе с имитацией нештатных ситуаций. В частности, выполнялись так называемые прерванные посадки, когда вертолёт продолжает полёт при отказе одного двигателя и вынужден заходить на второй круг.

Также сотрудники НЦВ отрабатывали такие манёвры, как продолженные взлёты, когда после отрыва от земли происходит внезапный отказ одного из моторов, но при этом машина продолжает подниматься.

Кроме того, российские специалисты в высокогорных условиях отработали возможность посадки с выключенными двигателями — в режиме авторотации. Данный способ приземления предполагает планирование за счёт энергии набегающего потока воздуха. В критической ситуации умение использовать этот режим позволяет спасти жизни пассажиров и уберечь вертолёт от разрушения.

Как заявил журналистам руководитель лётных испытаний, заслуженный лётчик-испытатель РФ Герой России Александр Климов, Ми-171А2 уверенно выполнял манёвры с максимальной взлётной массой. По его словам, вертолёт продемонстрировал «высокие показатели энерговооружённости, устойчивости и управляемости в разрежённом воздухе, что самым лучшим образом сказалось на безопасности полётов».

«Ми-171А2 — настоящий горный вертолёт», — цитирует Климова пресс-служба «Ростеха».

Как заявили в госкорпорации, итогом испытаний на Эльбрусе станет расширение действующего сертификата на полёты на высотах от 3,5 тыс. до 5 тыс. м над уровнем моря.

«Лётно-технические характеристики вертолёта Ми-171А2 обеспечивают надёжность и эффективность его работы в высокогорной местности… Испытания доказали, что этот показатель (3,5 тыс. м. — RT) может быть существенно увеличен: вертолёт можно будет использовать для перевозки пассажиров и грузов в высокогорье на высоте до 5 тыс. м», — рассказал первый заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» Олег Гуляев.

Наследник легендарного Ми-8

Ми-171А2 — один из глубокомодернизированных образцов легендарного семейства многоцелевых вертолётов Ми-8/17, снискавшего самые лестные отзывы специалистов и получившего высокие оценки за свою надёжность и неприхотливость в эксплуатации.

По информации «Ростеха», Ми-171А2 может использоваться в различных природно-климатических условиях, но имеет «принципиально новые возможности» при эксплуатации в высокогорье и на территориях с жарким климатом. Данное преимущество достигается благодаря установке двигателей повышенной мощности ВК-2500ПС-03 и модернизированного комплекса пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.

В беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов пояснил, что акцент на применении Ми-171А2 в условиях высокогорья и жаркого климата обусловлен главным образом требованиями потенциальных иностранных заказчиков — стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«В горной местности лётчики сталкиваются с рядом серьёзных проблем. Это нехватка тяги на высотах свыше 3 тыс. м, машину тяжело приземлять на высокогорные площадки и потом поднимать её в воздух. Есть трудности с зависанием и пилотированием с учётом складок рельефа местности и зачастую сложных погодных условий: осадков, сильных порывов ветра», — сказал Попов.

Тем не менее, как полагает эксперт, инженеры Национального центра вертолётостроения смогли создать винтокрылую машину, способную выполнять миссии в высокогорье.

Ми-171А2 производится на авиазаводе в Улан-Удэ. В 2017 году машина была сертифицирована российскими властями по категории «А». Таким образом, она соответствует самым жёстким требованиям безопасности полётов, предъявляемым к гражданским вертолётам.

По сравнению с серийно выпускаемыми моделями Ми-8/17 у новой машины на 10% выше скоростные показатели и на 25% больше грузоподъёмность.

Максимальная скорость Ми-171А2 составляет 280 км/ч, крейсерская — 260 км/ч, предельная дальность полёта с основными баками — 800 км, практический потолок — 6 тыс. м.

Машина предназначена для перевозки пассажиров и грузов при температурах от -50 до +50 °С. Она способна выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции и тушить пожары.

Внутри грузовой кабины Ми-171А2 может быть размещено до 4 т груза, а на внешней подвеске — до 5 т. Пассажировместимость вертолёта составляет 20 человек. Однако по желанию заказчика производитель имеет возможность установить и 24 кресла — соответствующее разрешение было получено холдингом «Вертолёты России» от Росавиации в июне 2021 года.

Также для повышения комфорта и безопасности Ми-171А2 оснащается кислородным оборудованием, системой кондиционирования и обогрева воздуха, гардеробным и багажным отделениями. Для экстренного покидания вертолёта при аварии оборудованы восемь точек эвакуации.

К достоинствам Ми-171А2 «Ростех» относит усовершенствованную аэродинамическую компоновку, более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с композитными лопастями.

Наряду с этим вертолёт оснащается цифровым комплексом бортового оборудования КБО-17-1, выполненного по принципу «стеклянной кабины». Его интеграция позволила сократить состав экипажа до двух человек.

По мнению экспертов, широкие лётные и эксплуатационные возможности машины в значительной степени обеспечивает газотурбинный двигатель ВК-2500ПС-03. На взлётном режиме мотор развивает мощность 2 тыс. л. с., а на чрезвычайном режиме — 2,7 тыс. л. с.

По информации Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), конструкция ВК-2500ПС-03 позволяет применять его в любой географической точке и запускать на высотах до 6 тыс. м. Работоспособность мотора обеспечивается в температурном диапазоне от -50 до +60 °С.

Как сообщается в материалах ОДК, в ВК-2500ПС-03 реализована цифровая система управления БАРК-6В-7С. Она объединяет огромное количество датчиков и комплексов измерения, «которые контролируют работу двигателя на всех режимах и могут самостоятельно адаптировать их под условия эксплуатации».

Стоит отметить, что, помимо Ми-171А2, ВК-2500ПС-03 устанавливается на его морскую модификацию — Ми-171А3. Это первый российский вертолёт для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Машина вмещает 24 пассажира и оснащена системой аварийного приводнения при высоте волны до 5 м. Несколько Ми-171А3 уже заказал «Газпром».

«Найдёт применение и в России»

Как считают в «Вертолётах России», в Ми-171А2 воплотились лучшие качества вертолётов семейства Ми-8/17. К преимуществам своего детища холдинг относит высокие лётно-технические характеристики, широкий спектр выполняемых задач, новую бортовую электронику, мощную силовую установку, сниженную стоимость лётного часа.

В комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров назвал Ми-171А2 самым современным изделием в линейке Ми-8/17. По словам эксперта, вертолёт сильно отличается от предшественников по конструкции фюзеляжа, авионике, двигателям и винтам.

«Ми-171А2 сохранил некоторое внешнее сходство с классическим Ми-8, но, по сути, это новый вертолёт. Его появление — это результат продолжительной эволюции данного семейства многоцелевых машин, без которых немыслима российская вертолётная авиация», — подчеркнул Гусаров.

Кроме того, как отметил эксперт, Ми-171А2 создавался «с прицелом на экспорт», и первыми зарубежными эксплуатантами машины стали Казахстан и Индия. В 2021 году контракт на поставку отечественных вертолётов был заключён с МВД Бангладеша.

«Сейчас в экспортных контрактах России наблюдается вполне предсказуемая пауза, но, как я думаю, Ми-171А2 будет пользоваться спросом за рубежом — в дружественных РФ и нейтральных странах. Это гражданский вертолёт, и у него очень достойные характеристики работы на высотах с разрежённым воздухом», — пояснил Гусаров.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов. Также, по мнению собеседника RT, вне зависимости от развития политической ситуации в мире Ми-171А2 однозначно будет востребован в России.