Министр обороны Сергей Шойгу, открывая первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, признал, что при проведении частичной мобилизации в России были проблемы, однако они оперативно решались. Видеозапись его выступления приводит телеканал «Звезда».

Глава Минобороны назвал частичную мобилизацию в России завершившейся.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о ее завершении. А в Минобороны заявили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках частичной мобилизации, были прекращены.

По словам Шойгу, во время проведения частичной мобилизации были определенные сложности и проблемы.

«Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», - заявил глава военного ведомства на заседании парламентской координационной группы.

Он также отметил, обращаясь к участникам заседания, что их работа очень важна и надо учитывать, что она не на один день.