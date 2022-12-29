ВС РФ ликвидировали польского актера из "Интернационального легиона" ВСУ

Польский актер Януш Шеремет погиб под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал "Военные преступники".

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ ТАСС/Министерство обороны РФ

Отмечается, что 41-летний поляк был убит в ночь на 5 декабря. тогда в результате удара артиллерии ВС РФ были уничтожены два наемника.

В ряды ВСУ Шеремет вступил в начале марта 2022 года, подписав контракт с "Интернациональным легионом". В своих соцсетях поляк подробно рассказывал о своем участии в боевых действиях.

Город Артемовск (украинские власти в 2016 году переименовали его в Бахмут) - важный транспортный узел в ДНР.

Ранее в Сети появился список потерь среди офицерского состава украинской армии. Всего в перечне значатся более полутора тысяч фамилий, среди них 62 полковника и 120 подполковников.