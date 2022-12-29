Мобилизация: последние новости на сегодня 29 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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В ЦБ сообщили, что банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных на 58,8 млрд ₽

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Мобилизованным гражданам России и их родственникам смягчили условия по кредиту — изменения коснулись 155 тыс. договоров на общую сумму 58,8 млрд рублей. По прогнозу Центрального банка, темпы реструктуризации должны были быть вдвое выше. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».

До этого ЦБ сообщил, что за октябрь этого года банки предоставили мобилизованным гражданам и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей.

«Госуслуги» обработали более 25 тыс. обращений граждан по мобилизации

Через портал государственных услуг РФ были обработаны более 25 тыс. обращений жителей по вопросу частичной мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Он рассказал, что портал госуслуг обязан предоставлять гражданам обратную связь. Члены семей мобилизованных имеют право предъявить жалобу на какое-либо несправедливое действие в их сторону, и региональные власти обязаны за сутки отработать обращение и предоставить заявителю ответ. Их задача — решить обозначенную проблему. Чернышенко подчеркнул, что более 25 тыс. подобных обращений были обработаны через портал госуслуг, все заявители получили ответ.

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов

Семьи мобилизованных для участия в боевых действиях на территории Украины российских солдат получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и заморозку биоматериала. Об этом сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов, передает ТАСС.