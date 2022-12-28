19FortyFive: в армии США сочли помощь Вашингтона Украине бессмысленной

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive выразил мнение, что поставки вооружения и финансовые транши США для Украины можно охарактеризовать как несущественные и бессмысленные.

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«Зеленский уехал из США, а Байден так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК Patriot: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — сказано в материале.

Военный в отставке предположил, что одного зенитно-ракетного комплекса Patriot не хватит даже для защиты Киева, поэтому «вряд ли американский подарок усилит потенциал украинских ПВО».

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявляла, что власти Украины ведут активную работу по увеличению поставок ЗРК Patriot из США.