В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
23 минуты назад

19FortyFive: в армии США сочли помощь Вашингтона Украине бессмысленной

Газета.Ru

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive выразил мнение, что поставки вооружения и финансовые транши США для Украины можно охарактеризовать как несущественные и бессмысленные.

19FortyFive: в армии США сочли помощь Вашингтона Украине бессмысленной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зеленский уехал из США, а Байден так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК Patriot: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — сказано в материале.

Военный в отставке предположил, что одного зенитно-ракетного комплекса Patriot не хватит даже для защиты Киева, поэтому «вряд ли американский подарок усилит потенциал украинских ПВО».

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявляла, что власти Украины ведут активную работу по увеличению поставок ЗРК Patriot из США.

До этого Дэвис говорил, что поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов на фоне сокращения военных запасов страны и риска эскалации конфликта до ядерной войны. По его мнению, сейчас наиболее достойным решением кризиса на Украине, несмотря на громкие предложения западных политиков, являются переговоры Киева и Москвы.

Армия,Оксана Маркарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители