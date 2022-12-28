19FortyFive: в армии США сочли помощь Вашингтона Украине бессмысленной

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive выразил мнение, что поставки вооружения и финансовые транши США для Украины можно охарактеризовать как несущественные и бессмысленные.
«Зеленский уехал из США, а Байден так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК Patriot: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — сказано в материале.
Военный в отставке предположил, что одного зенитно-ракетного комплекса Patriot не хватит даже для защиты Киева, поэтому «вряд ли американский подарок усилит потенциал украинских ПВО».
Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявляла, что власти Украины ведут активную работу по увеличению поставок ЗРК Patriot из США.
До этого Дэвис говорил, что поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов на фоне сокращения военных запасов страны и риска эскалации конфликта до ядерной войны. По его мнению, сейчас наиболее достойным решением кризиса на Украине, несмотря на громкие предложения западных политиков, являются переговоры Киева и Москвы.