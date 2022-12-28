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28 минут назад

В Минске проводят мероприятия по переводу с мирного на военное время

Елена Прошина

В Минске начались мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщило Министерство обороны республики Беларусь.

В Минске проводят мероприятия по переводу на военное время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в Минобороны, Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», - сообщили в министерстве.

Поясняется, что основной целью мероприятия является проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.

Напомним, в середине декабря в ВС Белоруссии по поручению президента республики была проведена внезапная проверка боевой готовности. Мероприятия носили комплексный характер. Войскам необходимо было выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

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