В Минске проводят мероприятия по переводу на военное время

В Минске начались мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщило Министерство обороны республики Беларусь.

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Как отметили в Минобороны, Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», - сообщили в министерстве.

Поясняется, что основной целью мероприятия является проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.