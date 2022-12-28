Мобилизация: последние новости на сегодня 28 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику

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Российские экипажи танковых подразделений, сформированные из числа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, отрабатывают новую тактику ведения боя, сообщает РИА Новости.

Учения проходят на полигоне в Новосибирской области. Военнослужащие выполняют стрельбы с закрытых огневых позиций по навесной траектории, используя тактику артиллерийских орудий. Огонь ведется по координатам на дистанцию около 5 километров. Тактика ведения современного боя предполагает наличие навыка стрельбы на дальние расстояния, мобилизованные военнослужащие его совершенствуют.

Ранее танкисты завершили слаживание подразделений, отрабатывая применение штатного вооружения боевых машин, выполняли контрольные упражнения стрельб на различных дальностях, прошли курсы по тактической медицине, инженерной подготовке и топографии.

Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации

В России нужна регулярная система по работе с ветеранами специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева.

По его словам, в ближайшее время станет ясно, как с ними работать.

«Это проблема, да. Это сложная история, денег надо много, финансисты сопротивляются. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий», - сообщил он.

Отмечается, что речь идет не только о психологической поддержке, но и о санаторном лечении.

«Если это инвалиды с оторванными конечностями, нужны протезы. Конечно, хорошо бы наладить производство качественных протезов, но это большие деньги, где-то их надо изыскать, раненых же много… Сейчас эта работа ведется», - отметил Фадеев.

Также стало известно, что после Нового года начнет свою работу рабочая группа при СПЧ по вопросам специальной военной операции. В нее войдут около восьми человек.

Мишустин поручил создать 16 военных центров при федеральных вузах

При вузах в регионах России появятся 16 военных учебных центров (ВУЦ), сообщает РИА новости со ссылкой на распоряжение главы правительства РФ Михаила Мишустина.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — следует из документа.

В перечень создаваемых военных учебных центров вошли: Ижевский технический университет имени Калашникова, Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова, Псковский госуниверситет. ВУЦ появятся в высших учебных заведениях в Астрахани, Кирове, Липецке, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.

Инициатива принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. С ней он выступил в конце ноября. По словам главы военного ведомства, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских субъектов. В итоге число ВУЦ составит 120.

Шойгу отметил, что это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.

«Союз адвокатов»: cемьи мобилизованных могут получить бесплатную квоту на лечение бесплодия

Российским семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставят бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке, сообщает ТАСС со ссылкой на президента общественной организации «Союз адвокатов России» Игоря Трунова.

Он заявил, что подавал обращение к главе кабмина России Михаилу Мишустину «О создании бесплатного криобанка генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для граждан РФ, участвующих в СВО» на Украине. Уже получен ответ.

«Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», — заявил Трунов.