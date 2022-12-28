МИД России: через Украину НАТО бесконтрольно раздаёт цифровое оружие

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, передает РИА Новости.

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"Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - сказал он.

По словам замминистра, "по сути", сегодня Североатлантический альянс осуществляет через эту страну "бесконтрольную раздачу цифрового оружия".

Он указал, что это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества.

"Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - отметил дипломат.