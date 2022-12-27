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26 минут назад

Шойгу рассказал о поставленных Путиным задачах

Алиса Селезнёва

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед военным ведомством задачи на ближайшее время, более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года. Его слова приводят «Известия».

«В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил РФ и повышение их боевых возможностей», - отметил Сергей Шойгу.

Сегодня в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России глава Минобороны также заслушал доклады «об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки», пояснили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости в 2023 году принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три ракетоносца Ту-160М.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан до конца года. По его словам, это будет глубоко модернизированный самолет с новыми возможностями и функционалом.

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