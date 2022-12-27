Шойгу рассказал о поставленных Путиным задачах

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед военным ведомством задачи на ближайшее время, более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года. Его слова приводят «Известия».

«В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил РФ и повышение их боевых возможностей», - отметил Сергей Шойгу.

Сегодня в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России глава Минобороны также заслушал доклады «об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки», пояснили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости в 2023 году принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три ракетоносца Ту-160М.