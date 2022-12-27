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48 минут назад

Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке и пожаловался на командование

Lenta.ruиещё 1

Подготовка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании оказалась менее жесткой, чем в республике, а командование армии не давало указаний. Об этом рассказал попавший в плен украинский военный, видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Пленный боец ВСУ пожаловался на командование
Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныОфициальное интернет-представительство президента Украины

«В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. (...) В Житомире нас пожестче даже таскали», — заявил он. Военнопленный также отметил, что командование ВСУ не давало конкретных целей, кроме как «стоять и обороняться».

По его словам, украинским военным угрожали тюрьмой. Военнослужащие ВСУ хотели сделать «самострел», чтобы покинуть позиции, добавил пленный. Боец подчеркнул, что им не хватало еды, приходилось делить один сухпаек на двоих, «сидели в холоде, голоде». Он упомянул также случаи, когда «два дня по сто граммов» воды было на человека.

Ранее пленные бойцы с Украины заявили, что мобилизованных практически не обучают военному делу. Попавший в плен Александр Павленко оценил свой уровень подготовки на единицу. Пленный мобилизованный из Сум Максим Писарев рассказал, что не имеет навыков ведения боевых действий. Во время полугодовой службы по мобилизации он и сослуживцы в основном занимались рытьем окопов.

Армия,Александр Павленко,
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