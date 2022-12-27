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9 минут назад

В ЛНР раскрыли потери украинских войск за сутки

Lenta.ruиещё 2

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) раскрыла потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В ЛНР раскрыли потери украинских войск за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, четыре танка, три бронетранспортера (БТР), две артиллерийские установки и 15 единиц автомобильной техники.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ежедневно под Артемовском ВСУ теряют порядка 500 бойцов.

«А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — отметил офицер.

Армия,Иван Филипоненко,Андрей Марочко,
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