Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) раскрыла потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram -канале.

По словам официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, четыре танка, три бронетранспортера (БТР), две артиллерийские установки и 15 единиц автомобильной техники.