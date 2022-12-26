ВСУ предрекли проблемы из-за «хитрого решения» США

США нашли хитрое решение, там намерены передать Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы. Об этом пишет РИА Новости.
Joint Direct Attack Munition («унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели») позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями. Разработка во многом предвосхитила GLSDB — «умную» авиабомбу.
Комплексы JDAM относительно дешевые. Один комплект стоит $24 тыс., однако экспортная цена может быть в два-три раза дороже. Изначально JDAM позволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. В более современных модификациях этот показатель улучшили до 70-80 километров. Пока неизвестно, какую конкретно версию получит Киев.
По мнению авиаэксперта Владимира Карнозова, вряд ли украинской армии удастся активно использовать комплексы.
«Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам. Мы наблюдаем только единичные полеты. Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут», - сказал эксперт.
Кроме того, США не испытывали JDAM в сложных климатических условиях, поэтому неясно, как она покажется себя на Украине.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что США в ближайшее время могут передать украинской стороне оборудование JDAM. Поставку комплектов должен одобрить президент США Джо Байден. Отмечалось, что он примет окончательное решение после заслушивания доклада от представителей Пентагона по уровню подготовки украинских военных.