ВСУ предрекли проблемы из-за «хитрого решения» США

США нашли хитрое решение, там намерены передать Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

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Joint Direct Attack Munition («унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели») позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями. Разработка во многом предвосхитила GLSDB — «умную» авиабомбу.

Комплексы JDAM относительно дешевые. Один комплект стоит $24 тыс., однако экспортная цена может быть в два-три раза дороже. Изначально JDAM позволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. В более современных модификациях этот показатель улучшили до 70-80 километров. Пока неизвестно, какую конкретно версию получит Киев.

По мнению авиаэксперта Владимира Карнозова, вряд ли украинской армии удастся активно использовать комплексы.

«Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам. Мы наблюдаем только единичные полеты. Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут», - сказал эксперт.

Кроме того, США не испытывали JDAM в сложных климатических условиях, поэтому неясно, как она покажется себя на Украине.