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17 минут назад

В ЛНР заявили о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран

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Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), анализируя данные радиоперехвата в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР, выяснила, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют наемники из более чем 30 стран. Об этом сообщает ТАСС.

В рядах ВСУ заметили наемников из более чем 30 стран
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, наибольшее число переговоров выявлено на английском языке с различными диалектами. Также есть немецкая, французская, итальянская и польская речь.

«За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ», — отметил Марочко.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. По мнению военкора, наемники не оказывают значительного влияния на эффективность ВСУ.

Армия,Андрей Коц,Андрей Марочко,
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