Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), анализируя данные радиоперехвата в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР, выяснила, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют наемники из более чем 30 стран. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, наибольшее число переговоров выявлено на английском языке с различными диалектами. Также есть немецкая, французская, итальянская и польская речь.

«За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ», — отметил Марочко.