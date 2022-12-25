Медведев раскрыл мощность оборонной промышленности России

"В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла", - подчеркнул он, отметив, что иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа.