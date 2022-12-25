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49 минут назад

Медведев заявил, что производство вооружений в РФ растет непрерывно

ТАСС

Оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности, поставки вооружений армии идут в соответствии с максимально увеличенными заданиями. Об этом зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье для "Российской газеты" с итогами 2022 года.

Медведев раскрыл мощность оборонной промышленности России
Фото: ТАССТАСС

"В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла", - подчеркнул он, отметив, что иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа.

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В итоге, по словам Медведева, "оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны". "Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производится и поставляется в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут", - написал зампред СБ РФ.

"Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее!" - заключил Медведев.

Армия,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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