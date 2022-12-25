Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ

«Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов... Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" выражает соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», - сообщается в Telegram-канале УВЗ.