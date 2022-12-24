Турция и РФ обсуждают открытие воздушного пространства над Сирией

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна обсуждает с российской стороной возможность открытия воздушного пространства над севером Сирии в целях проведения военной операции против «Отряда народной самообороны» курдов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Турция в скором времени планирует начать проведение наземной операции.

Акар отметил, что все проблемы, связанные с проведением данной операции, обсуждаются с РФ.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия считает преждевременным шагом решение Турции начать наземную операцию в Сирии.