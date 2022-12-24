В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
46 минут назад

Reuters: Турция и РФ обсуждают открытие воздушного пространства над Сирией

Газета.Ru

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна обсуждает с российской стороной возможность открытия воздушного пространства над севером Сирии в целях проведения военной операции против «Отряда народной самообороны» курдов. Об этом сообщает Reuters.

Турция и РФ обсуждают открытие воздушного пространства над Сирией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным агентства, Турция в скором времени планирует начать проведение наземной операции.

Акар отметил, что все проблемы, связанные с проведением данной операции, обсуждаются с РФ.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия считает преждевременным шагом решение Турции начать наземную операцию в Сирии.

По словам Пилипсона, по теме предстоящей наземной операции генеральные штабы и разведки РФ и Турции поддерживают плотный контакт.

Армия,Юрий Пилипсон,Хулуси Акар,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители