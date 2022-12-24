В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
17 минут назад

СМИ: разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов погиб в зоне спецоперации

Газета.Ru

В зоне проведения спецоперации погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ: разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в зоне СВО
Фото: соцсетисоцсети

По информации RT, знакомые разработчика рассказали, что его гибель произошла под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в спецоперации России на Украине на стороне ВСУ погиб украинский режиссер Олег Бобало. Он работал в «Студии «Квартал 95». О смерти мужа сообщила его супруга Анна. Она также отметила, что Бобало погиб под Бахмутом. В фильмографии Бобало есть фильм «Как казаки», в котором сыграл ныне президент Украины Владимир Зеленский, а его супруга Елена была сценаристом кинокартины.

До этого стало известно, что воспитанник ДЮСШ нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Он провел более 100 матчей на позиции голкипера в Санкт-Петербургской хоккейной лиге. Также Новиков в качестве главного рефери обслужил более тысячи матчей городской хоккейной лиги.

Армия,Антон Новиков,Владимир Зеленский,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители