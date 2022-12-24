СМИ: разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По информации RT, знакомые разработчика рассказали, что его гибель произошла под Бахмутом.
Ранее сообщалось, что в спецоперации России на Украине на стороне ВСУ погиб украинский режиссер Олег Бобало. Он работал в «Студии «Квартал 95». О смерти мужа сообщила его супруга Анна. Она также отметила, что Бобало погиб под Бахмутом. В фильмографии Бобало есть фильм «Как казаки», в котором сыграл ныне президент Украины Владимир Зеленский, а его супруга Елена была сценаристом кинокартины.
До этого стало известно, что воспитанник ДЮСШ нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Он провел более 100 матчей на позиции голкипера в Санкт-Петербургской хоккейной лиге. Также Новиков в качестве главного рефери обслужил более тысячи матчей городской хоккейной лиги.