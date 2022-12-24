СМИ: разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: соцсети соцсети

По информации RT, знакомые разработчика рассказали, что его гибель произошла под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в спецоперации России на Украине на стороне ВСУ погиб украинский режиссер Олег Бобало. Он работал в «Студии «Квартал 95». О смерти мужа сообщила его супруга Анна. Она также отметила, что Бобало погиб под Бахмутом. В фильмографии Бобало есть фильм «Как казаки», в котором сыграл ныне президент Украины Владимир Зеленский, а его супруга Елена была сценаристом кинокартины.

До этого стало известно, что воспитанник ДЮСШ нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.