Читатели NYP не верят, что Путин использует МБР “Сармат” против Америки

“Ракета, получившая в России название RS—28 ”Сармат“, а в НАТО – зловещее прозвище ”Сатана II”, предназначена для перевозки до 15 ядерных боеголовок, на пять больше, чем устаревшая советская ракета Р—36М “Сатана”, – нагнетает NYP

Кремль утверждает, пишет газета, что ее конструкция, которая включает в себя более короткую ”фазу разгона” во время запуска ракеты и предположительно новые траектории, затруднит перехват “Сармата” средствами противоракетной обороны США в случае термоядерной войны. Кроме того, ее оснащают гиперзвуковыми ядерными боеголовками, которые вообще невозможно засечь ПРО, поэтому русские советуют хорошо подумать прежде, чем угрожать России.