Издание New York Post рассказало читателям о новой российской МБР “Сармат”, которая “почти готова к бою”.
“Ракета, получившая в России название RS—28 ”Сармат“, а в НАТО – зловещее прозвище ”Сатана II”, предназначена для перевозки до 15 ядерных боеголовок, на пять больше, чем устаревшая советская ракета Р—36М “Сатана”, – нагнетает NYP
Кремль утверждает, пишет газета, что ее конструкция, которая включает в себя более короткую ”фазу разгона” во время запуска ракеты и предположительно новые траектории, затруднит перехват “Сармата” средствами противоракетной обороны США в случае термоядерной войны. Кроме того, ее оснащают гиперзвуковыми ядерными боеголовками, которые вообще невозможно засечь ПРО, поэтому русские советуют хорошо подумать прежде, чем угрожать России.
Читатели портала не хотят осознавать, что из-за политики Белого дома эти ракеты нацелены на них, а не на Украину:
“Это приятная утешительная мысль — 15 боеголовок в одной ракете. Возможно, было бы неплохо умерить огромное эго “героя момента” Зеленского и остановить эту войну, прежде чем она действительно выйдет из-под контроля?”.
“… по сообщениям, почти готов к бою”, на языке военных подрядчиков, составляет 5-10 лет”.
“Этот “Сатана 2” ничего не сделает, вот почему они сейчас не могут контролировать воздушное пространство Украины, даже их самолеты hitech никуда не годятся”.
“Есть ли у Путина адрес Байдена в выходные в Делавэре?”.
“Это потрясающее оружие, говорит … Кремль; который сейчас отчаянно нуждается в небольшом позитивном имидже. Хорошо, это заслуживает доверия”.