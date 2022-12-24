Стало известно о поражении ВСУ под Артемовском

Российские войска выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайонов под Артемовском . Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры русской весны».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие поразили опорные пункты ВСУ в районе города Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). В результате атаки было уничтожено более 80 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.