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17 минут назад

В Японии признали советский Ан-12 шедевральным

Lenta.ruиещё 3

В Японии признали советский самолет Ан-12 шедевральным. Такой вывод сделал эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма. В статье он также рассказал об особенностях советского транспортного самолета.

В Японии признали советский Ан-12 шедевральным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, всего в Советском Союзе были построены 1243 единицы Ан-12. Такая техники производилась до 1972 года, также ее использовали в войне в Афганистане, где прозвали «Черным тюльпаном». Танэяма отметил, что это «шедевральный транспортный самолет восточного блока».

Он объяснил, что характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки превосходны, так как Ан-12 достаточно всего лишь 600 метров для движения по земле. Помимо этого, японский специалист оценил вместительность самолета: на его борт можно брать сотню десантников.

В числе отличительных особенностей Ан-12 — надежность, способность работать в сложной климатической обстановке и простота в использовании техники. Кроме того, советский самолет хорошо оснащен носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора, считает Танэяма.

В заключение японец заявил, что китайская армия приобрела Ан-12 из-за его выдающихся технических характеристик. Уже позднее модель советского самолета производилась в Китае под названием Y-8.

Ранее генерал-майор, летчик-испытатель Магомед Толбоев описал проблемы с Ан-12. По словам российского эксперта, эти самолеты старые, а в стране нет запчастей и заводов, где их могли бы ремонтировать. Он также уточнил, что под сложные погодные условия Ан-12 не подходят.

Армия,Гражданская война,Ситуация в мире,Магомед Толбоев,
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