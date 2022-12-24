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25 минут назад

Группа ВСУ сдалась в плен на марьинском направлении

Lenta.ruиещё 4

Российские войска взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении, сообщил военный корреспондент Владлен Татарский в Telegram.

Группа ВСУ сдалась в плен на марьинском направлении
Фото:  Shutterstock Shutterstock

«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа всушников, которые оказались мобилизованными из Херсона», — сказано в сообщении.

Военнопленные рассказали, что мужчин стали в экстренном порядке забирать на фронт после того, как ВСУ вошли в Херсон. Командиры намеренно отправили их в зону активных боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».

Ранее попавший в плен украинский военный Вячеслав Андреев заявил, что боевики батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали мирных жителей и их дома из танка в Мариуполе во время боев за город.

Армия,СВО,Владлен Татарский,Вячеслав Андреев,
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