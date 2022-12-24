Группа ВСУ сдалась в плен на марьинском направлении

«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа всушников, которые оказались мобилизованными из Херсона », — сказано в сообщении.

Военнопленные рассказали, что мужчин стали в экстренном порядке забирать на фронт после того, как ВСУ вошли в Херсон. Командиры намеренно отправили их в зону активных боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».