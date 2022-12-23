Командир спецназа «Ахмат» назвал самую горячую точку на фронте

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» назвал Бахмут (Артёмовск) в ДНР самой горячей точкой на фронте.
«Сейчас самая горячая точка на нашем фронте — это Бахмут, где дела у наших подразделений идут очень хорошо», — цитирует Алаудинова ТАСС.
Также он заявил, что в Киеве готовятся к тому, что они потеряют контроль над этим городом.
Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России высокоточными ударами поразили опорные пункты ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска).
По данным министерства, на этом направлении за сутки было уничтожено более 80 украинских военных и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.