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1 час назад

Путин назвал ключевую задачу ОПК

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин.

Путин назвал ключевую задачу ОПК
Фото: ТАССТАСС

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС.

Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт.

Определена труднейшая задача для ВС России на Украине

Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме.

В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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