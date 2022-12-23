Путин назвал ключевую задачу ОПК

В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин.

Фото: ТАСС ТАСС

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС.

Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт.

Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме.