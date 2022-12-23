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38 минут назад

Раскрыта сложность скорого применения Patriot на Украине

Lenta.ruиещё 1

НАТО будет трудно в скором времени осуществить планы по применению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине из-за особенностей обучения работе с данной системой. Такую информацию в беседе с «Говорит Москва» раскрыл военный аналитик Юрий Кнутов.

Раскрыта сложность скорого применения Patriot на Украине
Фото: ReutersReuters

Эксперт уточнил, что Patriot — сложная система, для ее обслуживания требуется от 70 до 90 человек, и процесс их подготовки, как правило, занимает около шести месяцев.

«То, что американцы сейчас планируют обучить украинских военных где-то за месяц или за два, — это будет лишь примитивное натаскивание, которое не позволит им владеть такой сложной системой в совершенстве», — заявил Кнутов и выразил уверенность, что в составе батарей комплекса будут находиться западные инструкторы.

Собеседник радиостанции считает, что таким образом военнослужащие стран НАТО, вероятно, будут напрямую участвовать в боевых действиях, что означает прямое вмешательство альянса в конфликт.

Ранее аналогичное мнение выразил офицер армии США в отставке Брент Иствуд — по его словам, военная техника, которую поставляет Запад, требует умения с ней управляться, а на это нужно время.

Президент США Джо Байден пообещал Киеву поставить Patriot 21 декабря. Также Белый дом подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь.

Армия,В мире,СВО,Юрий Кнутов,Джозеф Байден,НАТО,
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