По итогам визита в США президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и другого желаемого вооружения. Об этом сообщили журналисты The New York Times (NYT).

«Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещаниями США оказать Украине очередную многомиллиардную поддержку, но не тем, чего украинский лидер хотел больше всего: поставками американских боевых танков, истребителей и высокоточных ракет большой дальности», — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что поездка в США обеспечила Украине выделение еще около двух миллиардов долларов на вооружение и предполагаемый транш в 50 миллиардов долларов в следующем году. Они не исключили, что Зеленский еще сможет получить желаемую помощь от Вашингтона, так как «границы американской поддержки» передвинулись в пользу Киева.

Визит Зеленского в Вашингтон журналисты назвали яркой демонстрацией его стратегии «по обхаживанию и оказанию давления на союзников». Также они напомнили, что ранее советник главы его офиса Михаил Подоляк разместил в Twitter рождественский виш-лист.

«[Президент США] Байден одобрил один пункт из этого списка — батарею ЗРК Patriot», — отмечено в статье.

21 декабря Зеленский провел с Байденом встречу в Вашингтоне. В ходе нее президент США заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).