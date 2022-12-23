Экс-генерал НАТО потребовал «привести войну» в Россию

«Очень трудно вести войну, когда вражеская армия имеет надежное укрытие на своей территории. Мы должны пересмотреть наши правила в отношении оружия, которое мы поставляем Украине и тем самым предоставить ей больше возможностей для нанесения более глубоких ударов по агрессору... Если вы [западные страны] ограничили свои действия, чтобы не дать нашим армиям сражаться с Россией, то вы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию», — призвал экс-генерал.