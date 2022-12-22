В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в возможность новогоднего перемирия

Газета.Ru

Врио главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛДНР высказались о возможном новогоднем перемирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не верю в то, что обещает ВСУ (Вооруженные силы Уркаины. — «Газета.Ru»), причем давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются», — сказал Пасечник.

Пушилин придерживается такого же мнения, при этом, отмечая, что во время праздников, в том числе и православных, количество обстрелов возрастает «на протяжении всех восьми лет». Кроме того, он добавил, что новогодние праздники «могут быть сложными».

Киевский власти заявили об отмене празднования Нового года в городе

22 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказывал мнение, что новогоднее перемирие вряд ли возможно из-за действий Киева.

15 декабря заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов выступил против затухания огня в стране на Новый год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинские власти никаких предложений по рождественскому или новогоднему перемирию российской стороне не передавали.

Армия,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Алексей Громов,Дмитрий Песков,Генштаб,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители