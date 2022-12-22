В ЛДНР высказались о возможном новогоднем перемирии

Врио главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я не верю в то, что обещает ВСУ (Вооруженные силы Уркаины. — «Газета.Ru»), причем давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются», — сказал Пасечник.

Пушилин придерживается такого же мнения, при этом, отмечая, что во время праздников, в том числе и православных, количество обстрелов возрастает «на протяжении всех восьми лет». Кроме того, он добавил, что новогодние праздники «могут быть сложными».

22 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказывал мнение, что новогоднее перемирие вряд ли возможно из-за действий Киева.

15 декабря заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов выступил против затухания огня в стране на Новый год.