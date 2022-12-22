Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ. Об этом говорится в Телеграм-канале.

Отмечается, что Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Он также обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

В ходе общения с военнослужащими министр поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции и поинтересовался настроением.

«В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил Министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества», - говорится в сообщении.