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27 минут назад

Шойгу посетил зону проведения СВО

Елена Прошина

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ. Об этом говорится в Телеграм-канале.

Отмечается, что Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Он также обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

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В ходе общения с военнослужащими министр поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции и поинтересовался настроением.

«В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил Министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины. По его словам, первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение часа, а в военные госпитали - в течение первых суток. Кроме того, добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Верховный суд,
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