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9 минут назад

СМИ: на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Елена Прошина

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом пишет РИА Новости.

На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что пожар произошел во время ремонтных работ. Пожарные системы на крейсере сработали штатно, огонь потушен, ущерба и пострадавших нет.

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы», - сказал Рахманов.

В настоящее время авианосец «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске.

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Напомним, пожар на крейсере происходит уже не в первый раз. В 2019 году в результате возгорания погибли два человека, 14 пострадали. Ущерб был оценен почти в 95 млрд рублей.

В 2018 году произошло другое ЧП - док с авианосцем погрузили в Кольский залив, и он затонул. В результате погибли два работника завода. Кроме того, на крейсер упал башенный кран. Сумма ущерба составила 70 млн рублей.

Армия,Происшествия,Алексей Рахманов,Объединенная судостроительная корпорация,
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