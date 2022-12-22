На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом пишет РИА Новости.

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Уточняется, что пожар произошел во время ремонтных работ. Пожарные системы на крейсере сработали штатно, огонь потушен, ущерба и пострадавших нет.

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы», - сказал Рахманов.

В настоящее время авианосец «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске.

Напомним, пожар на крейсере происходит уже не в первый раз. В 2019 году в результате возгорания погибли два человека, 14 пострадали. Ущерб был оценен почти в 95 млрд рублей.