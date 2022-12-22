В процессе ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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По его словам, пожарные системы сработали в штатном режиме, возгорание было потушено.

В результате случившегося никто не пострадал.

— Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет, — цитирует главу ОСК РИА Новости.

До этого Рахманов рассказывал, что ремонтные работы в доке единственного авианосца в составе российского Военно-морского флота «Адмирал Кузнецов» будут длиться до сентября 2022 года.

15 декабря стало известно, что рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине. По данным представителя экстренных служб, судно не подавало сигнала SOS. Уточняется, что судно село на мель около острова Парамушир.