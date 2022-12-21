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25 минут назад

«Росэлектроника» представила «убийцу дронов»

Илья Родин

Компания «Росэлектроника» направила на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) первую партию устройств «Серп-ВС». Об этом пишет «Российская газета».

«Росэлектроника» представила «убийцу дронов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «Серп» предназначается для борьбы с небольшими дронами. Он работает в автоматическом режиме, защищает не только стационарные, но и мобильные объекты.

По оценке разработчиков, при использовании нескольких таких систем можно наладить надежную защиту большой и протяженной инфраструктуры.

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Мощность передатчика составляет 150 Вт. Устройство «разрывает» канал, по которому управляется дрон, выводит из строя его навигационное оборудование, нарушает ориентацию БПЛА в пространстве. Соответственно, оператор лишается возможности выполнить задание.

Устройство на расстоянии до 3 км способно нейтрализовать сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5). Кроме того, «Серп» нейтрализует и разрывает управление дронами по Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли атаку на здание трубчевского РЭС в Брянской области. Беспилотник пробил стену постройки и повредил припаркованный во дворе комплекса автомобиль.

Армия,Наука и техника,Владимир Путин,Росэлектроника,
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