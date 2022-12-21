Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что причиной вооруженное противостояние на Донбассе является профинансированный западными странами госпереворот в Киеве в 2014 году, который привел к власти антироссийские силы, передает РИА Новости.

«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — пояснил он.

В ходе расширенного заседания оборонного ведомства Шойгу также заявил, что в интересах Вооруженных сил Украины работают более 500 спутников США и НАТО, а на поставки оружия Киеву 27 стран уже потратили $97 млрд.