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50 минут назад

Шойгу назвал профинансированный Западом госпереворот 2014 г причиной конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 5

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что причиной вооруженное противостояние на Донбассе является профинансированный западными странами госпереворот в Киеве в 2014 году, который привел к власти антироссийские силы, передает РИА Новости.

«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — пояснил он.

В ходе расширенного заседания оборонного ведомства Шойгу также заявил, что в интересах Вооруженных сил Украины работают более 500 спутников США и НАТО, а на поставки оружия Киеву 27 стран уже потратили $97 млрд.

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Также он рассказал, что в ходе частичной мобилизации на службу были призваны 300 тыс. человек, также 830 тыс. человек были освобождены от призыва.

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