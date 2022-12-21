Рогов сообщил о взрывах в пригороде Запорожья

"В Запорожье громко! Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе", - написал он в Telegram-канале. Он пообещал представить подробности позже. 16 декабря Рогов рассказал о взрыве на подстанции рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье.