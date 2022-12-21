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24 минуты назад

Рогов сообщил о взрывах в пригороде Запорожья

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы.

Рогов сообщил о взрывах в пригороде Запорожья
Фото: Leo Correa/APLeo Correa/AP

"В Запорожье громко! Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе", - написал он в Telegram-канале. Он пообещал представить подробности позже. 16 декабря Рогов рассказал о взрыве на подстанции рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье.

За два дня до этого Рогов также сообщал о взрывах в Запорожье. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,СВО,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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