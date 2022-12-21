Грузия и Румыния создадут совместный военный комитет на основе стратегического соглашения, подписанного министрами обороны стран в октябре в Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

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Будет организовано двустороннего сотрудничества и создание единого грузино-румынского военного комитета для координации действий. Государства будут сотрудничать в оборонной политике. Также сотрудничество предполагается в стратегической координации, технологиях, развитии совместимости и возможностей войск, правовых вопросах в сфере обороны и других.