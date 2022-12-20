США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти США сочтут серьёзной эскалацией напряженности новые ядерные испытания или тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.
«Будь то испытание межконтинентальной баллистической ракеты, <...> или ядерное испытание, это было бы значительной, резкой и очень серьезной эскалацией, к которой Соединенные Штаты отнесутся очень серьезно», – сказал Прайс.
Эти слова руководителя пресс-службы Госдепа прозвучали на фоне того, что за последнее время КНДР провела несколько тестовых запусков своих баллистических ракет. Последние испытания прошли 18 декабря – Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет за день.
«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», – заявили в службе безопасности на море Японии.