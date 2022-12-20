Макрон сообщил о новых поставках оружия Украине

Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, планирует в начале следующего года доставить новую партию оружия. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI, которое будет показано во вторник вечером и выдержки из которого приводит Agence France-Presse.
Глава государства уточнил, что вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет взять из числа заказанных Данией. Макрон не уточнил, о каком количестве установок идет речь, добавив, что этот вопрос еще на стадии согласования.
К настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ Caesar, еще от 6 до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием, по данным газеты Le Monde, Париж планирует передать Киеву из числа Caesar, заказанных Данией. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило передачу Украине 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.
Помимо гаубиц, Франция уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты, аптечки. Также, согласно данным газеты, Париж передал Киеву снаряды и патроны "всех калибров" и топливо.