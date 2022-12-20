Макрон сообщил о новых поставках оружия Украине

Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, планирует в начале следующего года доставить новую партию оружия. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI, которое будет показано во вторник вечером и выдержки из которого приводит Agence France-Presse.

Глава государства уточнил, что вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет взять из числа заказанных Данией. Макрон не уточнил, о каком количестве установок идет речь, добавив, что этот вопрос еще на стадии согласования.

К настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ Caesar, еще от 6 до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием, по данным газеты Le Monde, Париж планирует передать Киеву из числа Caesar, заказанных Данией. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило передачу Украине 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.