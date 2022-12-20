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26 минут назад

Анонсирован доклад Шойгу о ходе СВО

Lenta.ruиещё 1

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, а также доложит о ходе специальной военной операции (СВО). Это анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

Анонсирован доклад Шойгу о ходе СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также глава Минобороны доложит о количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в 2022 году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих.

В пресс-службе сообщили, что в расширенном заседании будут участвовать командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил (ВС) России, главы центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности ВС России в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НЦУО РФ,
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