Анонсирован доклад Шойгу о ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, а также доложит о ходе специальной военной операции (СВО). Это анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

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Также глава Минобороны доложит о количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в 2022 году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих.

В пресс-службе сообщили, что в расширенном заседании будут участвовать командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил (ВС) России, главы центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.