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45 минут назад

Военкор сообщил об обстреле Херсонской области

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Новая Каховка. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Военкор сообщил об обстреле Херсонской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, после обстрела города в Херсонской области погибли два человека, сказал Тимашев. До этого член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич сообщил, что ВСУ наносят удары по городам Херсонской области в определенной последовательности.

По словам Малькевича, города подвергаются обстрелу по кругу, как по графику.

«Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки», — уточнил Малькевич.

Он добавил, что подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Главы этих российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей. Также на местах будут созданы отряды территориальной обороны.

Армия,Новости регионов,Эмиль Тимашев,Александр Малькевич,Владимир Путин,Общественная палата России,
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