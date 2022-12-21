Военкор сообщил об обстреле Херсонской области

По предварительным данным, после обстрела города в Херсонской области погибли два человека, сказал Тимашев. До этого член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич сообщил, что ВСУ наносят удары по городам Херсонской области в определенной последовательности.

По словам Малькевича, города подвергаются обстрелу по кругу, как по графику.

«Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки», — уточнил Малькевич.

Он добавил, что подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.