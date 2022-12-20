Российские военные в зоне СВО получили танки "Прорыв"

Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили во вторник журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения ЦВО. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в составе группировки подразделений "Отважные", - говорится в описании видео боевой подготовки экипажей, распространенного российским военным ведомством.

В МО РФ уточнили, что танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Также экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям участков местности.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

Российский Т-90М — лучший танк, который принимает участие в специальной военной операции России на Украине, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Отмечается, что по сравнению с Т-90М, танки, участвующие в боевых действиях на Украине, устарели.

«Однако, некоторые из них, такие как польский PT-91 Twardy и румынский T-55S, продемонстрировали скромные улучшения в огневой мощи, управлении огнем, датчиках и мобильности», — пишет издание.

По мнению Popular Mechanics, Т-72 НАТО, как и российские современные танки Т-72, Т-80 и Т-90, располагают одним и тем же инженерным компромиссом, «который означает, что пробитие башни имеет тенденцию отбрасывать ее на некоторое расстояние с катастрофическими последствиями для экипажа».

Издание считает, что танки вроде M1A2 Abrams, Leopard 2 и Т-90М были бы более эффективны на Украине.

Ростех в разы увеличил выпуск бронетехники и средств поражения в текущем году. Об этом заявил в понедельник в интервью каналу "Россия 24" первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Количество выпускаемой в том числе и бронетехники, и средств поражения в разы выросло", - заявил Артяков.

По его словам, спецоперация носит "наземный и ограниченно воздушный" характер. Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3. "Артиллерия - это основной элемент взаимодействия министерства обороны с Ростехом", - сказал первый замгендиректора, добавив, что в связи со спецоперацией растет потребление боеприпасов, реактивных систем залпового огня.

Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал командир танкового подразделения с позывным «Викинг», противник пытался скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление.

Он заявил, что, «пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем».

Что бы не говорили о ракетах, дронах, коптерах, истребителях и прочих достижениях цивилизации, основной ударной силой на театрах военных действий остается триада пехота-артиллерия-танки. И в порядке «гуманитарной помощи» братьям-украинцам немцы уже полгода грозятся поставить самую последнюю модификацию танков «Леопард» – «Леопад2А7.

Целых двадцать штук.

Наши не остались в долгу и «за танком в карман не полезли». Скоро в союзные силы в качестве застольного «алаверды» поступит новая модификация танков Т-90М «Прорыв» Уралвагонзавода. Точное количество их не сообщается. Современный танк – удовольствие дорогущее, так что счет им идет на десятки.

Так что скоро, возможно, где-нибудь под Херсоном состоится дуэль двух танков – русского «Прорыва» и немецкого «Леопарда». Это будет исторический поединок военно-инженерной мысли, битва технологий, схватка воинских талантов, столкновение интеллектов, дуэль оборонных заводов.

Итак, что нам известно б одном из участников будущего поединка?

Почему «Прорыв»? Потому что опытно-конструкторская работа по созданию танка под шифром «Прорыв». Отсюда и название. Оно и закрепилось за серийной машиной.

Какие новинки были разработаны для танка этой серии?

Их масса. Сравним новинки «Прорыва» с характеристиками «Леопарда».

Итак…

Вооружение

У нас – 125 миллиметровая пушка. Она бьет бронебойными подкалиберными боеприпасами и управляемыми ракетами. Максимальная прицельная дальность – четыре километра, управляемой ракетой – до пяти. По пехоте, осколочно-фугасными – до десяти километров. Так что берегись, пехота, русского «Прорыва». Управляемая ракета может поражать не только танки противника с динамической защитой, но и вертолеты.

Стрелять можно и ночью – в танке есть свои тепловизоры.

У «Леопарда» – все примерно же самое. Пушка – 120 миллиметров. А вот дальность прицельной стрельбы меньше: в статическом положении – три с половиной километра, в движении – два с половиной. А вот это неожиданно. Оказывается, мы можем поражать их намного раньше, чем они нас. Во время Второй мировой это было прерогативой немцев. Их «тигры», «пантеры» и «фердинанды» били намного дальше наших «тридцатьчетверок». Теперь ситуация поменялась.

А вот противотанковые управляемые ракеты у них бьют дальше. У нас – на пять километров. У них – на шесть. Неприятно, конечно. Вся надежда на динамическую защиту.

А вот бьет немец, похоже, точнее – из-за комбинированного прицела. В нем совмещены встроенный лазерный и стереоскопический дальномер. У командира «Леопарда» есть свой перископический панорамный прицел. И он может самостоятельно направлять пушку. Для этого есть механизм синхронизации оси ствола орудия и оптической оси прицела. Очень полезное изобретение. У «зверя» – продвинутая система управления огнем. Она выдает данные для стрельбы с учетом расстояния до цели, атмосферных условий, пространственного положения танка и типа боеприпаса.

Круто.

То есть бьем на более короткие дистанции, чем русские, но с убойной точностью. То бишь близко подъезжать к «Леопарду» не рекомендуется. Надо бить звереныша издаля, навскидку – бронебойными или ракетой.

И еще. На нашем танке внедрена система «охотник-стрелок». Смысл ее в том, что командир ставит задачу наводчику и продолжает наблюдение. А тот самостоятельно гасит цель. Есть ли такая система на «Леопраде» – неизвестно. Но скоро узнаем.

Защита

У «Прорыва» – высокая степень защиты. Материал – броневая сталь. Технология ее изготовления – строжайший секрет. В лобовой части башни – многослойная композитная броня. Стойкость бронирования – эквивалент 80-сантиметровой стали. Принципиальный момент – кроме брони и динамической защиты, у танка есть активная защита. Это – комплекс электронно-оптического подавления, которые сбивает снаряд с траектории и устанавливает завесу внешней маскировки.

У «Леопарда» активной защиты нет. От слова «совсем». Что удивительно. Вся защита – пассивная. Лобовая броня – эквивалент листовой брони. Есть дымовые гранатометы, заряды которых окрашены специальными красителями. Экипаж надежно защищен при поражении – боекомплект и топливо надежно изолированы от танкистов. Специальные откидные пластины выводят энергию взрыва наружу. Борта корпуса защищены резиновыми экранами, армированы броневыми пластинами.

В итоге немцы загнали «Леопард» в тяжелый вес. Их танк весит шестьдесят семь с половиной тонн. Наш – около пятидесяти. Что, несомненно, скажется на маневренности «немца». Если танки сойдутся на поле боя лоб в лоб – это будет поединок «средневеса» с «тяжеловесом». Как в боксе.

Конечно, у «тяжа» удар мощнее и опаснее. В нашем случае – еще и точнее. Но «средневик» ловчей и маневренней. А в нашем случае у него еще и руки длиннее (а это в боксе немаловажно). Тот же Майк Тайсон своими «мелькающими молотками» таких «шкафов» в нокаут отправлял – только ноги в воздух подлетали.

Кроме того, из-за своего веса «тяж-немец» имеет все шансы намертво застрять где-нибудь в грязи или болоте. Конечно, в каком-то смысле спасти ситуацию может двигатель. И то не факт. Ибо…

Силовуха

На Т-90 стоит дизельный двигатель. Мощность – 1130 лошадей. У немца – полторы тысячи. Вроде побольше. Но у него и вес больше. В итоге «удельная мощность» танков – лошадиная сила, поденная на тоннаж – примерно одинаковы. Одинакова и максимальная скорость – 70 километров в час по ровной местности. В болоте и грязи она будет другой. У нашего танка – выше. Соответственно, выше будет и маневренность. Так что по скорости идем «ноздря в ноздрю».

А вот запас хода по шоссе у нас на сотню километров больше. У нас – 550 километров. У них – 450. То есть наш «Прорыв» ориентирован на глубинные рейды. У них, судя по сему – на ударную мощь и взлом обороны противника. По пересеченке пропорции еще хуже. У нас – 520 километров. У них – 350. Почти в полтора раза меньше.

Кроме того, наши дизели – многотопливные. И могут работать не только на дизеле, но на керосине и бензине – причем без потери мощности. Очень серьезное преимущество на театре военных действий, где в поле может произойти все что угодно.

Интересная особенность. Наш двигатель меняется шесть часов. У них – пятнадцать минут. Круто. Но смена двигателя у нас происходит не на поле боя, а в армейских ремонтных мастерских, когда спешить, как правило, некуда. Немцы, судя по всему, готовы менять его прямо в поле. Куда такая спешка – не очень понятно.

Новые фишки «Прорыва»

Кроме всего перечисленного, у нашего танка – масса конструктивных новинок.

Новые глаза – многоканальный прицел с комплексом управления ракетой и восемь триплексов. Это фактически полный обзор в бою.

Новая башня с встроенным коробом для боеприпасов.

У «Прорыва» есть своя секретная фирменная хитрушка – «танковый вай-фай».

При всем при этом – надежность и простота в эксплуатации.

«Прорыв» прошел все положенные виды испытаний – на проходимость, живучесть, выносливость, проверку горящим напалмом и обстрел из пушек и пулеметов. Осталось проверить все это в реальном бою.

«Монстр, который с каждым днем становиться все смертоносней», – так охарактеризовали «Прорыв» американские СМИ.

Итог:

Наш легче и соответственно маневренней

Защита – лучше.

Дальность стрельбы снарядами дальше. А вот ПТУРами – ближе.

Экипаж – меньше (три человека против четырех).

Но на фронте все решит количество поставленных танков и качество подготовки самих танкистов. Кто будет управлять «Леопардами»? Есть ли у украинцев танкисты, способные оседлать немецкого зверя? Если нет, кто сядет за рычаги? Немцы? Это чревато. А вдруг они попадут в плен? Попахивает очередным международным скандалом. Немцам оно надо?

В любом случае экипажи обеих танков скоро увидят друг друга в триплексы…

Грядет вторая Курская дуга?

Какими бы современными не были танки, ими управляют люди. Живые люди. Со своими моральными установками, эмоциями и бушующими в них страстями.

«Здесь, на Курской дуге, мерялись силой, умением и духом две армии, выставившие все, на что была способна огромная индустрия, национальная мораль и природное мужество, – так писал о танковом сражении под Курском публицист Анатолий Уткин. – Танки смешались меж собой, и артиллерия и авиация сразу прекратили свою работу, ибо невозможно было отделить своих от чужих. Завязалась индивидуальная битва, и каждый противник нашел себе достойную пару.

Периодически танковые башни взлетали в воздух от прямых попаданий и летели на несколько метров. Когда заканчивался боезапас, танкисты шли на таран, превращая танки противника во вспыхнувшие огненные шары. Когда останавливался мотор, танкисты с гранатами и бутылками бросались на танки противника.

Об отходе было запрещено и думать. Сила ломила силу. Земля стала черной, выжженной дотла и уставленной подбитыми танками, как пылающими факелами. Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа… От выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня. От выстрелов в бензобаки танки мгновенно вспыхивали. Люди потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление — бей врага.

После июля 1943-ого противник уже никогда за всю дальнейшую историю войны не пробовал испытать советские танки на мужество в непосредственном танковом столкновении».

А вот теперь – снова решили рискнуть.