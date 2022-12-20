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10 минут назад

В США предсказали победу НАТО над Россией за три дня

Lenta.ruиещё 1

НАТО сможет победить Россию за три дня, заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер. Его слова передает американский новостной журнал Newsweek.

В США предсказали победу НАТО над Россией за три дня
Фото: flickr.comflickr.com

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал американский парламентарий в своем аккаунте Twitter в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии.

Сообщается, что конгрессмен активно поддерживает Украину с самого начала проведения Россией специальной военной операции.

Newsweek отмечает, что после ракетного инцидента в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны НАТО с Россией обострились. Генсек альянса Йенс Столтенберг в свою очередь не исключил вероятность прямого столкновения Запада с Россией, заявив, что «нет никаких сомнений» в реалистичности такого сценария.

«Я боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в крупную войну между НАТО и Россией», — цитирует журнал Столтенберга.

Ранее журналисты французского издания Boulevard Voltaire опубликовали материал, раскрывающий вмешательсво сил НАТО в конфликт на Украине.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Он обратил внимание на многомиллиардную помощь Киеву со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

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