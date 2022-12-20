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10 минут назад

На Украине погиб польский наемник

Lenta.ruиещё 1

В районе города Артемовск (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На Украине погиб польский наемник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

Ранее военкор Андрей Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. Коц отметил, что российские военные сталкиваются с иностранцами на участке Кременная — Сватово.

19 декабря стало известно, что бойцы группы «Викинг» российского Западного военного округа уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой в Донецкой народной республике. В здании находилось до роты иностранных наемников.

Армия,В мире,Андрей Коц,Александр Коц,
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