В районе города Артемовск (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

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Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

Ранее военкор Андрей Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. Коц отметил, что российские военные сталкиваются с иностранцами на участке Кременная — Сватово.