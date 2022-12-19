УНИАН сообщило о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели несколько взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

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Согласно данным официального ресурса по оповещению, в ряде областей Украины воздушная тревога была отменена, однако в столичном регионе и самом Киеве ситуация осталась прежней.

Отмечается, что в ночь на понедельник, 19 декабря, воздушная тревога прозвучала в Киеве, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинской стороне частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Власти Киева 16 декабря сообщили о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Запорожье, Николаевской и Днепропетровской областях. Вооруженные силы РФ стали регулярно наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины с 16 декабря.