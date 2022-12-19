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28 минут назад

УНИАН сообщило о взрывах в Киеве

Елена Прошина

В Киеве прогремели несколько взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

УНИАН сообщило о взрывах в Киеве
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным официального ресурса по оповещению, в ряде областей Украины воздушная тревога была отменена, однако в столичном регионе и самом Киеве ситуация осталась прежней.

Отмечается, что в ночь на понедельник, 19 декабря, воздушная тревога прозвучала в Киеве, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинской стороне частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Власти Киева 16 декабря сообщили о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Запорожье, Николаевской и Днепропетровской областях. Вооруженные силы РФ стали регулярно наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины с 16 декабря.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) рассказали, что Военные силы Украины размещают натовские реактивные системы залпового огня (РСЗО) как можно дальше от линии фронта, чтобы уберечь их от разрушения. Это значительным образом усложняет задачу российских военнослужащих по ликвидации вооружений противника.

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