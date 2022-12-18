Умер бывший глава Генштаба ВС СССР Моисеев

Бывший глава Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

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Михаил Алексеевич Моисеев родился 22 января 1939 года в селе Малый Ивер Свободненского района Амурской области в семье рабочего-железнодорожника.

Окончил Дальневосточное танковое училище в 1962 году, Военную академию имени М. В. Фрунзе - в 1972 году. Кроме того, в 1982 году закончил Военную академию Генштаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова.

В январе 1987 года получил под командование войска Дальневосточного военного округа. В декабре 1987 года занял должность начальника Генштаба ВС СССР. В 1989 году Моисееву было присвоено звание генерала армии. Таким образом, он стал самым молодым советским генералом армии за период с 1970 года.

Отмечается, что Моисеев руководил Генштабом в очень сложное время. Он занимался вопросами вывода советских войск из Афганистана и Германии. Он настаивал на том, чтобы дивизии выводили постепенно, построили для солдат и офицеров необходимую инфраструктуру.

«В конечном счете, дабы угодить западным политикам, в обход мнения профессионалов, войска выводились в чистое поле в спешном, форсированном порядке», - рассказал генерал армии.