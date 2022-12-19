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14 минут назад

Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины

Lenta.ruиещё 12

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
Фото: ТАССТАСС

«Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи», — заявил глава российского региона.

В воскресенье, 18 декабря, как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали восемь человек, еще один человек погиб. Он работал на строительстве птицефабрики, куда попал один из снарядов.

Армия,Вячеслав Гладков,
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